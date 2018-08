Sequestrata discoteca nel catanzarese: era priva di autorizzazioni

La guardia di Finanza ha sequestrato un lido balneare adibito a discoteca sulle spiagge di Nocera Terinese e denunciato il titolare dell’esercizio e un organizzatore di eventi

NOCERA TERINESE (CZ) – Avrebbero trasformato uno stabilimento balneare in locale da ballo senza essere in possesso delle autorizzazioni previste. I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme hanno sequestrato una discoteca di Nocera Terinese e denunciato il titolare dell’esercizio e un organizzatore di eventi. Alla struttura, realizzata all’interno di un’area di circa 250 metri quadri di pertinenza di uno stabilimento balneare, secondo quanto rilevato dai finanzieri, mancavano documenti come il “certificato di prevenzione rischi incendi” e la “licenza di agibilità per svolgere serate da ballo”. I finanzieri, constatata l’assenza delle autorizzazioni necessarie per garantire la sicurezza degli avventori, hanno hanno provveduto ad apporre i sigilli ai locali e alle attrezzature tecniche della discoteca. Al momento dell’intervento all’interno della struttura si stava svolgendo un evento alla presenza di circa 350 persone.(ANSA).