Maltempo in Calabria, famiglie bloccate dall’acqua e fuga di gas per smottamento

Allagamenti, evacuazioni e crolli. Oltre trenta interventi a causa della pioggia

VIBO VALENTIA – Danni nel Vibonese a causa della pioggia incessante che si e’ abbattuta sino alle prime luci dell’alba. Oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco nei comuni di Nicotera, Joppolo, Ricadi, Tropea, Parghelia e Zambrone. Sei persone bloccate in casa dall’acqua sono state soccorse dai vigili del fuoco a Nicotera, mentre sempre a in questo centro altri sei nuclei familiari sono stati evacuati per una fuga di gas da una palazzina provocata da uno smottamento del terreno in via Madonna della Scala. A causa delle numerose richieste di intervento e’ stato necessario richiedere il supporto di una squadra operativa e di una idrovora dal comando di Reggio Calabria. Crollati alcuni muri di contenimento lungo le strade. Per la rimozione dei detriti e’ stato attivato anche il gruppo operativo speciale di recente istituito al comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la zona tra Parghelia e Tropea e poi nella notte il territorio dei comuni di Joppolo e Nicotera. Per rispondere alle tante richieste di intervento è stato disposto il richiamo del personale libero dal servizio.