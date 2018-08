Fiamme in un deposito di materiali edili: ipotesi di dolo

Il rogo ha danneggiato il solaio e le pareti della struttura di circa 200 metri quadrati. L’incendio spento dai vigili del fuoco ha danneggiato una tubazione dell’acqua

BADOLATO (CZ) – Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato, la notte scorsa, un deposito di materiale edile a Badolato. Non è esclusa, tra le altre, l’origine dolosa. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura di circa 200 metri quadri su un unico livello realizzato in cemento armato. Non si esclude l’origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Il rogo prima dell’arrivo dei pompieri che sono riusciti a spegnerlo ha provocato un parziale cedimento dei laterizi del solaio e di parti delle pareti perimetrali. L’incendio, inoltre, ha danneggiato una tubazione della rete idrica del Consorzio di bonifica con conseguente perdita dalla condotta. L’accesso alla struttura, in conseguenza di quanto accaduto, è stata interdetta fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.(ANSA).