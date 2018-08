Incidente mortale sull’Autostrada del Mediterraneo

Traffico rallentato in direzione sudÂ

VIBO VALENTIA – Incidente mortale sull’A2. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente e il conducente ha perso la vita tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre l’uomo dal mezzo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso è presente anche personale Anas al lavoro per rimuovere l’auto dalla carreggiata. Attualmente il traffico sull’Autostrada del Mediterraneo risulta rallentato in direzione sud a partire dal chilometro 356. Anas garantisce il ripristino della normale circolazione nel piĂą breve tempo possibile.