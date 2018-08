Reggio Calabria, maltempo: riattivata la linea ferroviaria

Per effetto della sospensione, 4 Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato cancellato. Chiuso anche oggi Museo Bronzi Riace per allagamento scantinati

REGGIO CALABRIA – E’ ripresa normalmente nella tarda serata di ieri la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Reggio Calabria centrale e Villa San Giovanni, interrotta dal pomeriggio di ieri a causa dell’allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido a causa del maltempo. Per effetto della sospensione, 4 Frecce, 8 Intercity e 13 treni regionali hanno riportato ritardi da 50 minuti ad oltre 3 ore, 3 Frecce, 2 Intercity e 9 regionali hanno avuto limitazione di percorso ed un regionale è stato cancellato. Sempre per effetto dell’acquazzone che si è abbattuto ieri su Reggio Calabria, resta chiuso anche oggi il Museo Archeologico Nazionale, che ospita i Bronzi di Riace, i cui scantinati sono stati allagati dall’acqua penetrata dalle griglie ad altezza strada. I lavori per aspirare l’acqua sono proseguiti fino a notte fonda. In queste ore, al Museo si sta lavorando alla valutazione dei danni e al ripristino dell’impianto elettrico al fine di riaprire al più presto le sale espositive al pubblico.

“Abbiamo affrontato – afferma il direttore Carmelo Malacrino – una situazione assolutamente imprevedibile. Ho seguito personalmente tutte le operazioni, coadiuvato dal personale che si è reso disponibile con grande sensibilità e spirito di servizio. Ringrazio profondamente tutti quelli che si sono adoperati in questo momento di particolare complessità , e in particolare i Vigili del Fuoco, intervenuti con due diverse squadre. Ringrazio anche le Forze dell’Ordine e la Prefettura per il sostegno e l’attenzione sulle criticità del Museo”. “Con gli archeologi e i restauratori che operano al Museo – prosegue Malacrino – stiamo lavorando nei depositi alla verifica dello stato conservativo delle collezioni. Il nostro auspicio è di poter riaprire le sale espositive già domani mattina. Fortunatamente l’evento ha interessato solo la parte più bassa dell’edificio, senza coinvolgere i livelli espositivi e la sala dei Bronzi”.