Bomba d’acqua a Reggio Calabria, allagata ferrovia

Il maltempo ha costretto alla chiusura del museo dove sono esposti i Bronzi di Riace dove la pioggia ha provocato alcuni danni

REGGIO CALABRIA – Una bomba d’acqua si e’ abbattuta su Reggio Calabria nel primo pomeriggio. La tratta ferroviaria tra la stazione Centrale e la stazione Lido e’ allagata. Un allagamento in qualche locale ha costretto alla chiusura anche il Museo archeologico nazionale della Magna Graecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace. I vigili del fuoco sono al lavoro un po’ ovunque in citta’ per fare fronte alle tante richieste che arrivate dai cittadini. La circolazione ferroviaria tra le stazioni ferroviarie di Reggio Calabria e Villa San Giovanni è sospesa a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Reggio Calabria Centrale a causa del maltempo. I convogli a lunga percorrenza hanno accumulato ritardi sino a 100 minuti. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi con autobus tra Reggio e Villa San Giovanni per i viaggiatori dei treni Freccia 35547, Freccia 35542, IC 35549 e IC 35550. Sulla zona tirrenica del reggino si è abbattuto un violento temporale, cessato dopo una decina di minuti.