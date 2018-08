Operaio muore per lo scoppio di un tubo ad alta pressione

L’uomo stava lavorando in una stazione ferroviaria, avviate indagini

VIBO VALENTIA – Un funesto boato intorno alle undici di questa mattina ha scosso i quartieri vicino la stazione di Joppolo, nel vibonese dove si è verificato un incidente sul lavoro mortale. Un operaio intento a lavorare alla Stazione ferroviaria ha perso la vita a seguito dello scoppio improvviso di un tubo ad alta pressione. Non si conoscono ancora le generalita’ della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria sono stati registrato per permettere alla Polfer di portare a termine tutti gli accertamenti del caso.