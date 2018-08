Crotone, incendio in un capannone abbandonato

Fiamme nel’ex Esac, nelle vicinanze del quartiere “300 alloggi” e della ex pista di atletica del quartiere Tufolo. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco

CROTONE – Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è scoppiato stamane a Crotone all’interno di alcuni capannoni che apparterrebbero all’ex Esac, nelle vicinanze del quartiere “300 alloggi” e della ex pista di atletica del quartiere Tufolo. Le fiamme molto alte, dalle quali si è levata una densa coltre di fumo, potrebbero avere avuto origine in un’area molto degradata dove, tra le erbacce, erano stati anche abbandonati dei rifiuti. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco del Comando provinciale, circa un decina di uomini e due mezzi. Le operazioni di spegnimento del rogo sono state rese difficili dal vento. Presente anche personale della Polizia di Stato che ha avviato accertamenti per risalire alla natura dell’incendio.