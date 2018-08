Marziale: “Necessaria la presenza dello Stato nelle scuole”

“Il 17 settembre gli studenti calabresi torneranno nelle loro aule scolastiche ed e’ importante che li’ trovino il volto dello Stato”

CATANZARO – E’ quanto afferma il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria “rivolgendosi – riporta una nota – ai vertici scolastici di ogni ordine e grado ed alle amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane ed alla stessa Regione Calabria”. “PerchĂ© tutto sia puntuale ed in ordine – sostiene Marziale – è necessario un vero e proprio concerto tra le istituzioni, in grado di garantire scuole degne di questo nome sul piano strutturale, nonostante la stragrande maggioranza degli edifici non disponga della certificazione di agibilitĂ . Bambini e adolescenti non devono trovare erbacce nei cortili dei plessi, immondizia nei dintorni, vetri rotti, muri delle aule sporchi e segnati dal tempo, servizi igienici precari, e qui parliamo di ordinaria amministrazione.

E’ necessario che le mense partano subito, così come immediatamente devono essere assegnati ai bambini che hanno bisogno e diritto gli insegnanti di sostegno, gli assistenti educativi e alla comunicazione. Ogni ritardo non può trovare puntualmente giustificazione, come fino ad oggi è stato, ne tantomeno le vacanze possono essere sempre sul banco degli accusati. Prima ci si accerta che tutto sia in ordine e poi, solo poi, si va al mare o in montagna”. “Vi sono realtĂ virtuose delle quali sono a conoscenza – evidenzia il Garante, come Cittanova, ed altre delle quali non sono a conoscenza, ma vi sono troppe altre abbonate alle disfunzioni e ai ritardi. La scuola è il piĂą solido investimento per il futuro di un territorio, se la si trascura o non la si pone al centro delle prioritĂ politiche ed amministrative significa essere complici del decadimento e delle conseguenze che esso comporta”