Arrestato l’autore dell’aggressione ad un medico dell’ospedale

Dopo il caso del medico aggredito dopo la morte di un paziente, nei giorni scorsi si è registrata un’altra violenta aggressione nell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

CROTONE – Ha schiaffeggiato un medico dell’ospedale di Crotone perchè non aveva voluto ricoverare un parente, ma è finito in carcere. La vicenda risale alla notte tra lunedì e martedì scorsi, quando un 42enne si è scagliato contro un medico del reparto di chirurgia; prima l’avrebbe insultato e poi schiaffeggiato. Il 42enne è giĂ noto alle forze dell’ordine, e pare si trovasse in casa quando il figlio, lo ha contattato al telefono avvisandolo che i medici non volevano ricoverare suo nonno. E così ha pensato di recarsi al nosocomio per ‘punire’ il dottore. Sul posto erano intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Crotone ed il 42enne era stato prima denunciato all’autoritĂ giudiziaria per lesioni e minacce aggravate.

Ma per l’aggressore è scattato l’arresto in quanto al momento dei fatti, era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per un altro reato. Così il giudice ha ritenuto di aggravare la misura. Domenico Origlia, dovrĂ ora comparire in udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.