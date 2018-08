Scontro frontale tra due auto che finiscono fuori strada, due feriti

L’incidente stradale ha visto scontrarsi una Citroen C2 ed un’Alfa Romeo 156Â frontalmente. Poi entrambe sono finite fuori strada.

PIZZO CALABRO (VV) – Il violento impatto si è verificato alle prime luci del giorno, lungo la strada Statale 18 nel territorio comunale di Pizzo Calabro, in localita’ Colamaio 2. Una Citroen C2 ed un’Alfa Romeo 156 si sono scontrate frontalmente e poi sono finite fuori strada.

Per estrarre dalla Citroen il conducente si e’ reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno dovuto tagliare le lamiere con una cesoia. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. Le loro condizioni vengono tenute sotto controllo dai medici mentre sul posto per i rilievi e l’accertamento della dinamica sono intervenuti i carabinieri. L’incidente e’ avvenuto in un punto particolarmente stretto in larghezza della Statale 18.