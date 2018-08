Adesivi diffamatori per la città contro un dirigente della Vigor, denunciato ultras

E’ stato identificato e denunciato un ultras per aver messo in circolazione alcuni desivi diffamatori contro l’ex dirigente della Vigor Lamezia

LAMEZIA TERME – La Polizia di Stato di Lamezia Terme ha identificato l’autore di alcuni atti di diffamazione nei confronti di un imprenditore lametino nonchè ex dirigente della Vigor Lamezia. Nei giorni scorsi infatti, per le vie della cittĂ , erano comparsi alcuni adesivi riportanti il logo di una nota impresa sul quale era riportata una scritta diffamatoria nei confronti del proprietario, che in passato aveva ricoperto un ruolo di spicco nella societĂ della Vigor Lamezia Calcio nel periodo in cui la squadra militava nel campionato di Lega Pro.

Gli investigatori, anche attraverso la visione di telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare colui che ha affisso gli adesivi diffamatori in un giovane ultras lametino, noto alle forze dell’ordine in quanto giĂ sottoposto a Daspo per aver compiuto atti di violenza nel corso di incontri di calcio della Vigor Lamezia. Il giovane è stato è stato denunciato.