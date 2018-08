Nascondeva la droga in uno zaino, un arresto

Perquisito dai carabinieri in villaggio turistico di Isola Capo Rizzuto, un uomo di 35 anni portava nello zaino 12 dosi di marijuana

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Nascondeva in uno zaino 16 grammi di marijuana suddivisa in dosi. Un uomo di 35 anni, A.A.V., è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un’attivitĂ si servizio svolta in un villaggio turistico della zona, hanno individuato e sottoposto a perquisizione l’uomo trovando all’interno dello zainetto che aveva con sĂ© la sostanza stupefacente suddivisa in 12 dosi. Per il trentacinquenne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Immagine repertorio