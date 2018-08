Orecchini e braccialetti ‘pericolosi’ sotto sequestro

L’intervento della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 80mila articoli di bigiotteria

CROTONE – I Finanzieri della Compagnia di Crotone hanno sottoposto a sequestro circa 80.000 articoli da bigiotteria quali bracciali, collane, orecchini, fermagli. I Baschi Verdi pitagorici dopo un’accurata attivitĂ informativa posta in essere attraverso il quotidiano controllo economico del territorio e l’incrocio dei dati ottenuti con la consultazione delle banche dati in uso alle Fiamme Gialle, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale sito in Isola di Capo Rizzuto. L’accurata ispezione dei Finanzieri ha consentito di constatare la presenza tra gli scaffali del negozio di numerosi articoli da bigiotteria posti in vendita ma privi della necessaria marcatura CE, nonchĂ©, delle prescritte indicazioni dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e Nazionale, a tutela della salute umana. Le gravi violazioni al Codice del Consumo accertate hanno portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 25mila euro nei confronti del titolare dell’attivitĂ economica. Prosegue, dunque, incessante l’attivitĂ delle Fiamme Gialle a tutela dei contribuenti onesti e rispettosi della legalitĂ , contrastando con efficacia tutti quegli episodi di sleale concorrenza e di possibile nocumento alla salute e sicurezza dei cittadini.