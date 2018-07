Operazione “Alba rossa”, dieci arresti per spaccio di eroina e marijuana

Dieci persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a conclusione di un’operazione, denominata “Alba rossa” contro un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

REGGIO CALABRIA – Le indagini, condotte da personale del Commissariato di Taurianova insieme alla Squadra mobile di Reggio Calabria e il coordinamento della Procura di Paola, sono state avviate il 29 agosto 2016 dopo una tentata rapina ai danni della filiale di Taurianova del Monte dei Paschi di Siena i cui autori sono stati individuati in Fabio Scarfò, di 27 anni, a cui il provvedimento è stato notificato in carcere dove era giĂ detenuto, ed altre due persone, Angelo D’agostino (36) e Francesco Papasidero (38), indagate in stato di libertĂ per la rapina ma arrestate per droga. Dagli accertamenti è emerso che i tre, insieme ad altre persone di Rosarno e di paesi vicini, spacciavano droga.

In particolare sono emersi contatti con soggetti in nord Italia, in Puglia, e di nazionalitĂ albanese con i quali organizzavano compravendite di droga. Nel corso delle indagini, nel 2016, gli investigatori hanno arrestato Scarfò, a Torino, con 1,049 kg di eroina e di Diego Faletti con 50 kg di marijuana. Dalle indagini non è emersa l’esistenza di un’associazione unitaria che reggesse le fila dei traffici illeciti ma è stata documentata l’esistenza di singole trattative, singoli affari, a cui di volta in volta si interessavano solo alcuni dei soggetti indagati. I provvedimenti emessi dal gip di Palmi sono stati eseguiti da personale del Commissariato della Polizia di Stato di Taurianova con il concorso della Squadra mobile di Reggio Calabria e Prato, dei Commissariati di Gioia Tauro, Palmi, Polistena e dei Reparti Prevenzione Crimine Calabria. Oltre a Scarfò, D’Agostino e Papasidero, sono stati arrestati Luciano Ascone (47) per il quale il provvedimento è ai domiciliari ma è giĂ detenuto in carcere per altra causa; Raffaele Cambia (27) ai domiciliari; Francesco Fiumara (27) ai domiciliari; Giuseppe LucĂ (30), ai domiciliari; Vllasi Mitrushi, detto Orest, (33), in custodia dove era giĂ detenuto per altra causa; Benito Papalia (39), ai domiciliari; Salvatore Pepè (33) in carcere dove era giĂ detenuto per altra causa.