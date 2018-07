Barca arenata sullo Jonio, trenta i bimbi a bordo

Dopo essere approdati sulla spiaggia le ottanta persone che si trovavano sul natante si sono addentrate nel paese

ROCCELLA JONICA (RC) – Rocambolesco sbarco sulle coste calabresi. Ottanta migranti, tra cui venti donne e trenta bambini, sono giunti stamattina in Calabria a bordo di un’imbarcazione che si Ă© arenata a riva a Roccella Jonica. I migranti, dopo lo sbarco, si sono dispersi nel centro abitato di Roccella, ma sono stati poco dopo raggiunti e bloccati dal personale delle forze dell’ordine giunto sul posto dopo una segnalazione. I migranti sono di varie nazionalitĂ . Si tratta, infatti, di siriani, somali ed eritrei. Per nessuno si Ă© reso necessario il ricovero in ospedale. In attesa di disposizioni da parte della Prefettura di Reggio Calabria, i migranti sono stati ospitati temporaneamente in una struttura di prima accoglienza messa a disposizione dal Comune di Roccella Ionica e gestita dalla locale sezione della Protezione civile.