Le strade ripavimentate da Anas tra Cosenza e Reggio Calabria

I lavori in corso saranno sospesi nella settimana di ferragosto, mentre la chiusura di alcuni cantieri è già stata anticipata

COSENZA – Nell‚Äôottica di risoluzione delle criticit√† delle¬† strade calabresi Anas,¬†in soli quattro mesi, ha realizzato interventi per un importo complessivo di circa 11¬†¬†milioni di euro, intervenendo sulla pavimentazione lungo la¬†107 ‚ÄėSilana Crotonese‚Äô, 106‚ÄôJonica, 106Radd , 660 ‚Äėdi Acri‚Äô e 18 ‚ÄėTirrena Inferiore‚Äô.¬†L‚Äôottimizzazione dei tempi esecutivi ha consentito di terminare i lavori di pavimentazione con anticipo rispetto ai tempi contrattuali, nello specifico, sulla¬†660 ‚Äė di Acri‚Äô¬†i lavori per un importo di¬†1 milione di euro¬†sono terminati a fine giugno con un anticipo di 30 giorni; sulla¬†Statale 18 ‚ÄėTirrena Inferiore‚Äô¬†gli interventi ¬†tra i territori comunali compresi tra ¬†Tortora ed Amantea per un importo di2 milioni di euro¬†sono ¬†terminati un mese prima (fine giugno). Anche sulla¬†106 Radd, i lavori per l‚Äôimporto¬†di ¬†800 mila euro¬†tra Corigliano e Rossano sono terminati¬† 30 giorni prima (inizio luglio).¬†Attualmente, lungo la¬†106 Jonica¬†¬†tra i territori comunali di Rocca Imperiale e Montegiordano in provincia di Cosenza sono in fase di ultimazione i lavori di risanamento profondo della pavimentazione per un importo complessivo di 1 milione 400 mila euro. Le attivit√† che hanno avuto inizio il 15 luglio e termineranno nei prossimi giorni in anticipo rispetto ai tempi contrattuali previsti (7 settembre).

Per quanto riguarda il tratto della statale¬†106 in provincia di Reggio Calabria, gli interventi di pavimentazione hanno interessato i comuni di Reggio Calabria, Motta S. Giovanni, Montebello Jonico, S. Lorenzo, Melito Porto Salvo, Ferruzzano, Condofuri, Bova Mariana, Palizzi, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Africo, Bovalino, Ardore, S.Ilario, Locri,¬†¬†Marina di Gioiosa, Roccella per un importo complessivo di¬†4 milioni e 300 mila euro. Le attivit√† che termineranno nella prima settimana del ¬†mese di settembre vengono realizzate in esclusivo orario notturno e verranno interrotte nella settimana di ferragosto al fine di evitare disagi alla circolazione. Lungo la¬†107’Silana Crotonese’¬†sono terminati i data odierna ‚Ästin anticipo rispetto ai tempi contrattuali¬†– i lavori di pavimentazione tra il km 0,000 e il km 95,000, iniziati a fine aprile, tra i territori comunali Rende¬† e San Fili per un importo complessivo di¬†1 milione e 500 mila euro.

La statale 107 √® stata interessata anche dai lavori di manutenzione straordinaria per il ¬†risanamento ed impermeabilizzazione ¬†dei ponti Mussano e Motta. Le attivit√†, per un importo complessivo di 735mila euro,¬† hanno avuto inizio il 9 maggio e termineranno¬† nella prossima settimana con ¬†un anticipo di circa due mesi rispetto ai tempi contrattuali. Gli interventi lungo il ponte Motta verranno interrotti nel prossimo fine settimana al fine di agevolare il flusso veicolare.¬†Continueranno a ¬†settembre ¬†le attivit√† ¬†di risanamento della pavimentazione programmate in provincia di Catanzaro per un importo complessivo di circa¬†4 milioni e 500 mila euro¬†e interesseranno le strade¬†statali 106 ‚ÄėJonica‚Äô, 280 ‚ÄėDei Due Mari‚Äô e 182 ‚ÄėTrasversale delle Serre. In provincia di Cosenza gli interventi riguarderanno la strada statale¬†106 ‚ÄėJonica‚Äô e 481 ‚Äėdella Valle del Ferro‚Äô¬†per un importo di circa¬†2 milioni di euro.¬†Anas, ricorda inoltre che i lavori di pavimentazione possono essere svolti soltanto tra i mesi di aprile e ottobre, sfruttando le favorevoli condizioni metereologiche.