Migrante ucciso, raccolti 52 mila euro per la famiglia. Neanche un euro dalle Istituzioni

E’ esattamente di 52.566,82 euro la somma complessivamente arrivata finora attraverso la raccolta a sostegno della famiglia di Soumayla Sacko. Neanche un euro dalle istituzioni e dalla politica

SAN CALOGERO – Soumayla Sacko, 29 anni, arrivava dal Mali ed era delegato dei braccianti agricoli Usb. Viveva nella tendopoli di San Ferdinando ed è stato ucciso il 2 giugno scorso nelle campagne del vibonese. L’Usb ha reso noto che “sono state centinaia le persone che hanno voluto contribuire politicamente ed economicamente e la USB, assieme ai familiari di Soumayla Sacko li ringrazia e li abbraccia uno ad uno”.

“Un grande slancio popolare ha consentito di raggiungere questa considerevole somma che sarĂ interamente utilizzata per il sostegno alla famiglia di Soumayla nonchĂ© per le spese, sostenute e da sostenere, per il funerale e il trasbordo della salma in Mali e per le spese legali necessarie a seguire il processo per omicidio nei confronti di Antonio Pontoriero, la nomina del medico legale di parte per l’autopsia, la costituzione di parte civile dei familiari”.

Neanche un euro dalle isitituzioni

“Neanche un euro è giunto dalle istituzioni pubbliche e politiche italiane nonostante avessimo esplicitamente chiesto che di tali spese si facesse carico lo Stato Italiano. Fino ad ora – conclude la nota dell’USB – dei 52.500 euro raccolti ne sono stati spesi 16.113,34 per trasferimento salma, funerali in Mali, pagamento biglietti aerei per i fratelli di Soumaila residenti in Spagna e in Francia e viaggio di Aboubakar Soumahoro in Mali per accompagnare la salma. Sono stati quindi inviati mille euro alla mamma e mille alla moglie. La rimanenza attuale è 36.453,48 euro. Sono in corso contatti con la banca in cui sono depositati i fondi per il trasferimento periodico di una somma mensile, come stabilito con la famiglia Sacko, fino ad esaurimento della stessa, garantendo però un deposito congruo per il pagamento delle spese legali”.