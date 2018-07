Migranti in difficoltà e stremati, soccorsi da bagnanti e villeggianti

Cinquantasei persone sono approdate sulla spiaggia di “Capopiccolo” a Isola Capo Rizzuto dopo che il veliero veliero monoalbero di 13 metri sul quale erano imbarcati si è arenato

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Stremati e spaventati, ma nonostante la stanchezza sarebbero tutti in buone condizioni. I 56 migranti di nazionalitĂ irachena e siriana, sono 36 uomini, 6 donne e 11 bambini. Quando l’imbarcazione si è arenata sono stati soccorsi in mare dagli ospiti di due villaggi turistici, Capo Piccolo e Cala Greca, e dai bagnini presenti in quel momento in spiaggia. Poi, allertato il 113 è stato attivato il dispositivo di accoglienza previsto in questi casi dalla Prefettura che ha mandato sul posto la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto, i vigili del Fuoco, i volontari della Croce Rossa e della Misericordia, oltre che i sanitari del 118. In buone condizioni di salute, i migranti sono stati identificati e trasferiti al Regional Hub di sant’Anna. Sono stati dunque i bagnanti ad aver avvistato il veliero dal quale scendevano a fatica le persone.