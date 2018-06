Perde il controllo della Smart, muore trentasettenne

L’incidente si è verificato durante i violenti temporali che hanno colpito la Calabria nelle scorse ore

LAMEZIA TERME (CZ) – Natalino Raso, di 37 anni, é morto in un incidente stradale accaduto a Lamezia Terme lungo il rettilineo che collega Sambiase e Sant’Eufemia. Raso, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua Smart, che é finita fuori strada. La morte del 37enne é stata istantanea. Nel momento dell’incidente la zona era interessata da un temporale. Non si esclude, dunque, che la pioggia e l’asfalto bagnato possano essere state tra le cause per le quali Raso ha perso il controllo della vettura. Sul posto dell’incidente, il personale del 118 ed i carabinieri per i rilievi di legge.

Immagine di repertorio