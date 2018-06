Eccezionale salvataggio di Caretta caretta in Calabria

Recuperato e messo in sicurezza “Nazzareno” un grosso esemplare di tartaruga maschioÂ

BRANCALEONE (RC) – Il personale del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone nella tarda serata di lunedì 11 giugno 2018 è stato coinvolto dalla Capitaneria di Porto di Messina in un recupero davvero eccezionale. Un grosso esemplare maschio di tartaruga marina Caretta caretta, del peso di oltre 90 kg e una lunghezza complessiva di 1,5 mt circa, si trovava alla deriva nelle acque a largo di Torre Faro, nello stretto di Messina.

“L’animale mostrava galleggiamento ed evidenti difficoltà di immersione, l’ho seguito per mezz’ora per assicurarmi che avesse realmente bisogno di aiuto” questo quanto riferiva il diportista ai marinari della Guardia Costiera, che immediatamente si sono attivati per il soccorso e hanno contattato i responsabili del CRTM Brancaleone per intervenire. Gli stessi, sono partiti tempestivamente dal versante calabrese per raggiungere il capoluogo siciliano e recuperare l’animale in breve tempo.

“Nonostante le dimensioni davvero notevoli e le difficoltà nella gestione del recupero di un esemplare così grande e selvatico, il personale della Capitaneria di Porto di Messina non ha esitato un attimo ad applicare tutto il protocollo di messa in sicurezza dell’animale in attesa del nostro arrivo e ha permesso di ridurre al minimo le fonti di stress e agevolare le cure ad un animale che versa già in condizioni critiche” come ha affermto Tania Il Grande, del CRTM Brancaleone, intervenuta sul posto per soccorrere l’animale assieme al responsabile Filippo Armonio.

Nazzareno, così è stato battezzato l’esemplare in onore al Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Nazzareno LAGANA’, sempre in prima linea con i suoi uomini per la tutela del mare e dei suoi ecosistemi. La grossa tartaruga si trova adesso ricoverata presso il CRTM Brancaleone ed è già stata sottoposta ai primi accertamenti del caso, che hanno riscontrato la presenza di una ferita lacero-contusa sul carapace, difficoltà nell’immersione sicuramente dovuta alla presenza di plastica nello stomaco, e nelle prossime ore sarà sottoposta ad ulteriori indagini diagnostiche.

Il Prof. Antonio Di Bello (DMV Università di Bari), medico veterinario e docente universitario altamente specializzato nella cura di questi animali marini ha dichiarato – “E’ un evento molto raro dalle nostre parti avvistare un esemplare maschio adulto di questa grandezza. Tutti sappiamo, o almeno immaginiamo, che le tartarughe marine possono raggiungere dimensioni veramente considerevoli, perché le abbiamo sempre viste nei documentari in tv o sul web nuotare con grazia ed eleganza negli oceani di tutto il mondo.

Ma a vedere dal vivo, con i propri occhi, un animale così grande e preistorico si resta davvero affascinati dalla sua maestosità e possenza. Peccato che l’emozione iniziale lasci il posto, subito dopo, all’angoscia per ciò che la maggior parte di questi animali deve subire a causa delle attività umane quali la pesca e l’inquinamento. Siamo sempre più convinti che la sensibilizzazione delle generazioni future sia l’unica strada per salvare il nostro mare.

Il CRTM Brancaleone è accessibile ai visitatori che vorranno conoscere Nazzareno ma anche le altre tartarughe ricoverate, ascoltare le loro storie, scoprire cosa gli è accaduto e cosa ognuno di noi può fare, nel proprio piccolo, per salvarle” conclude Filippo Armonio, responsabile CRTM Brancaleone, invitando grandi e piccini a visitare la struttura dedicata al soccorso di questi animali. Un vero e proprio ospedale veterinario per tartarughe marine che è attivo tutto l’anno h24, con diversi progetti presenti anche sul sito web www.crtmbrancaleone.it.