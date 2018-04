Comitato Difesa Consumatori fa sapere che entro il 30 Aprile 2018, chi ha compiuto 75anni e dispone di un reddito annuo pari o inferiore a 8.000 euro potrà richiedere l’esenzione per il pagamento del Canone Rai.

COSENZA – I consumatori-utenti interessati all’esonero, potranno inviare una dichiarazione sostitutiva richiedendo la esenzione per l’intero anno. I beneficiari possono utilizzare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il termine ossia 30 aprile 2018. Nel caso in cui la richiesta venga presentata solo per l’esenzione relativa al secondo semestre del canone, la scadenza è fissata al 31 luglio 2018.

Pietro Vitelli, responsabile del Comitato Difesa Consumatori ha illustrato i dettagli su questa opportunitĂ ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA



Per chi ha già presentato la dichiarazione negli anni precedenti, in cui la soglia di reddito era fissata a 6.713.98 euro, non ha l’obbligo di presentare un’altra dichiarazione, a meno che non abbia superato il vincolo di reddito fissato. Per essere più comprensibili e nello specifico, si tiene precisare che il requisito di base è quello di non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio. E’ cosa utile sapere che la somma del reddito proprio e del coniuge non deve essere superiore complessivamente a 8.000 euro, tenendo debito conto che “verranno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello dell’esenzione”.

Coloro i quali posseggono i requisiti di cui sopra potranno inviare la dichiarazione sostitutiva che potrà essere consegnata presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o, alternativamente, può essere spedita all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1– Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Da non dimenticare che nel plico, necessita aggiungere una copia di un documento di identitĂ . In alternativa è possibile inviare il tutto tramite posta certificata o PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.itÂ

Per info:Â http://comitatodifesaconsumatori.wordpress.com