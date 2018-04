Sequestrata marijuana per un valore di 380 mila euro, un arresto (FOTO)

La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un 54enne trovato in possesso, complessivamente di quasi nove chili di marijuana

ARDORE (RC) – I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato l’uomo, 54 anni, residente ad Ardore, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In un primo momento l’uomo e’ stato sorpreso a trasportare, in una borsa di carta, tre involucri di plastica sottovuoto contenenti complessivamente oltre 1.600 grammi di marijuana, presumibilmente destinati alle piazze di spaccio della cittĂ .

I finanzieri hanno deciso di estendere i controlli, perquisendo anche la sua abitazione e altri luoghi pertinenti ed hanno scoperto e sequestrato una vera e propria serra artificiale costituita, oltre che da un professionale impianto di riscaldamento e illuminazione alimentato tramite un abusivo allaccio alla rete elettrica, da 109 piantine di marijuana. Sempre presso l’abitazione, sono stati rinvenuti altri 7 kg di marijuana gia’ confezionati sottovuoto, circa un grammo di cocaina, nonche’ 465 semi di cannabis. La droga trovata, se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 380.000 euro.

Il 54enne e’ stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per illecita coltivazione, trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ per furto aggravato di energia elettrica e, su disposizione del sostituto procuratore di turno trasferito presso la locale casa circondariale di Arghilla’.