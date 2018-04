Autista alla guida di un Tir muore colto da un malore

LAMEZIA TERME – Stava guidando attraversando la statale dei Due Mari quando si è reso conto che le sue condizioni di salute non gli consentivano di proseguire oltre. L’uomo è riuscito ad accostare il suo Tir prima di morire. L’autista si trovava stamattina sulla strada statale 280, nei pressi di Lamezia Terme a bordo di un mezzo pesante con il quale era solito lavorare. Da quanto emerso dalla prima ricostruzione dei fatti, il camionista ha accusato un malore, poi si è fermato a lato della superstrada per chiamare i soccorsi. Sul posto dopo la chiamata sono arrivati i sanitari del 118 e successivamente l’elisoccorso. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare. La statale è stata così chiusa temporaneamente al transito per facilitare i soccorsi. .