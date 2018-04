Caso di maltrattamento ad Anoia, presi in custodia anche i cani del 38enne

Dopo il caso della capretta maltrattata e presa a morsi ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria, gli Animalisti Italiani Onlus hanno preso in custodia i cagnolini che il 38enne deteneva, trovati sporchi e ricoperti di pulci.

ROMA – Pochi giorni fa la vicenda del terribile video diffuso sui social dell’uomo di 38 anni, disoccupato, che ha azzannato una capretta in testa, quasi a volerla divorare viva, e poi ha pubblicato il video della bravata su Facebook dove palesemente e con fare criminale si diverte a maltrattare atrocemente il povero animale.

“Forse pensava di creare ilaritĂ tra gli amici virtuali, ma invece ha solo suscitato disgusto e rabbia tra migliaia di utenti del social network: nel filmato, infatti, l’animale lancia belati di terrore e di dolore. Il torturatore – scrive Animalisti Italiani Onlus – è stato denunciato e trasportato in caserma dai Carabinieri: aveva giĂ dei precedenti per minacce e violenza a pubblico ufficiale. Ora dovrĂ rispondere del reato penale di maltrattamento di animali, che prevede una pena dai 3 ai 18 mesi di reclusione e una multa che va da 5mila fino a 30mila euro”.

“I Carabinieri, accompagnati dai veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, hanno poi effettuato un controllo amministrativo e sanitario nella stalla di Anoia. Nel corso della verifica sono stati ritrovati “nove ovi-caprini, quattro suini e cinque cani” ma senza la tracciabilitĂ prevista anche per garantire un controllo sanitario. Ed è qui che è entrata in campo l’associazione Animalisti Italiani Onlus, grazie all’intervento della sua rappresentante della provincia di Reggio Calabria, Maria Antonia Catania: “gli animali erano tutti sprovvisti di microchip. C’erano due cani in condizioni al limite della sopravvivenza: sporchi e completamente ricoperti di pulci e zecche. C’era bisogno quindi di dare loro una vita migliore: per questo Animalisti Italiani Onlus ha deciso di prendersene cura: hanno ricevuto tutte le cure necessarie e sono stati chiamati Romeo e Gulietta, in nome del loro fortissimo legame! Nelle prossime settimane troveranno una famiglia che regalerĂ loro tutto l’Amore che meritano”.

Walter Caporale, Presidente dell’associazione Animalisti Italiani Onlus afferma: “ringrazio di cuore l’Arma dei Carabinieri, l’AsL provinciale di Reggio Calabria e la nostra rappresentante Maria Antonia Catania per il tempestivo intervento. Abbiamo denunciato questo criminale e ci costituiremo parte civile al processo! L’associazione che rappresento si prodiga ogni giorno per segnalare e denunciare casi di maltrattamento sugli animali in tutta Italia: cerchiamo inoltre di regalare, a queste povere vittime della crudeltĂ umana, una vita migliore nelle nostre oasi o tra le braccia di famiglie pronte a riservare loro un’esistenza piena di affetto e di amore! Continuiamo la nostra battaglia anche nel Parlamento italiano, per chiedere una nuova legge che inasprisca le attuali condanne per chi maltratta e uccide gli anmali in Italia”.