Si accascia al suolo durante una partita di calcio, deceduto 19enne

Un giovane di appena 19 anni stava giocando con gli amici a calcio. Sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso

NICOTERA (VV) – Era da poco in Italia il giovane di 19 anni, migrante, deceduto ieri improvvisamente mentre si trovava su un campo di calcio a Nicotera, nel Vibonese. Il ragazzo extracomunitario di 19 anni era ospite di un centro di accoglienza del luogo. Stava giocando insieme ad altri ragazzi quando si è accasciato al suolo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il 19enne, da poco giunto in italia, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Non c’e’ stato nulla da fare. Dagli esami dei sanitari giunti sul posto dall’ospedale di Vibo Valentia, il ragazzo sarebbe stato stroncato da un improvviso infarto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno ascoltato alcuni dei giocatori per relazionare su quanto avvenuto.