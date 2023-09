SOVERIA SIMERI (CZ) – Interventi questa mattina dei vigili del fuoco in località Diamale nel comune di Soveria Simeri per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura, una Ford Ecosport. L’uomo alla guida, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto, ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo della vettura c’era solo il conducente di 77 anni che è stato affidato ai sanitari del 118 e portato in ospedale.

