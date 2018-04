Donna muore precipitando dalla finestra mentre pulisce gli infissi

Dopo essere scivolata la donna è caduta nel vuoto battendo la testa



VIBO VALENTIA – Incidente domestico si trasforma in tragedia. Questa mattina a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, una donna di 69 anni, Vincenza Gentile, è deceduta dopo essere caduta nel vuoto dal primo piano della propria abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la signora era impegnata a lavare i vetri di un infisso quando, per cause in corso di accertamento, è scivolata dalla finestra ed ha sbattuto violentemente la testa a terra dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione, ma per la 69enne, che potrebbe essere verosimilmente morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio