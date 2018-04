Sparò al vicino per il fumo del barbecue a Pasquetta, convalidato l’arresto

A Domenico Perronace, il sessantenne di Guardavalle che sparò contro il vicino, è stato convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere

CATANZARO – La decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro nei confronti di Domenico Perronace, il 60enne di Guardavalle che nel giorno di Pasquetta ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro il vicino di casa, Giuseppe Tedesco, 60 anni, ex sindaco della cittadina. Perronace è accusato di tentato omicidio, dopo avere sparato dal balcone di casa nei confronti del vicino.

Una reazione nata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da problemi di vicinato che si trascinavano da tempo, aggravati nel giorno di Pasquetta dai rumori provenienti dall’abitazione di Tedesco. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, dal momento che Perronace, dopo avere sparato con un fucile contro il vicino, aveva rivolto un’arma contro se stesso ferendosi all’addome. Per Perronace arresto convalidato e custodia cautelare in carcere.