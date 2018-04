Ruba capi d’abbigliamento al Decathlon, arrestato per furto

Ad arrestare il 48enne per furto aggravato la Polizia di Stato. L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a sottrarre alcuni capi di abbigliamento

GIOIA TAURO – I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando il personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro ha arrestato un 48enne residente a Marina di Gioiosa Ionica per furto aggravato. Gli agenti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati allertati dalla sala operativa in merito ad un patito furto ai danni dell’attivitĂ commerciale “Decathlon” nell’area commerciale di Gioia Tauro.

Il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, infatti, ha sorpreso l’uomo intento a sottrarre alcuni capi di abbigliamento, lo ha invitato a restituire la merce ed ha contattato telefonicamente la Polizia. Il personale operante, tempestivamente intervenuto, ha proceduto all’identificazione e alla perquisizione dell’uomo rinvenendo, ben occultati, diversi capi di abbigliamento a cui, tra l’altro, erano state asportate le etichette e manomessi i dispositivi antitaccheggio. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.