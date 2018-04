Operai morti a Crotone, oggi i funerali. Ieri fiaccolata silenziosa e commossa

E’ stato celebrato questa mattina, nella chiesa ortodossa della parrocchia di Sant’Agazio Martire, a Crotone, il funerale di Dragos Petru Chiriac, l’operaio di 35 anni morto nel crollo di un muro in un cantiere per il prolungamento del lungomare cittadino lo scorso giovedi’ 5 aprile.

CROTONE – Il rito e’ stato stato celebrato, in lingua rumena, da padre Ivan alla presenza della madre di Dragos Chiriac e dei familiari, tra cui la compagna. Presente anche Massimo Villirillo, titolare della Crotonscavi, azienda per la quale l’operaio rumeno lavorava da oltre 4 anni. La bara di Dragos e’ stata portata a spalla dai colleghi di lavoro, accolta dall’intera comunita’ rumena e da tanti cittadini crotonesi colpiti dalla tragedia. “Oggi siamo colpiti dal profondo dolore per questa perdita – ha detto padre Ivan nella sua omelia – ma confortati dal fatto che e’ avvenuta in un periodo in cui il cielo e’ aperto perche’ domani festeggiamo la Pasqua. Stanotte il Signore risorge e portera’ Dragos con lui in cielo. Noi dobbiamo stare vicini ai familiari con la preghiera per aiutarli spiritualmente”. Dragos Chiriac sara’ sepolto in Romania dove vivono la prima moglie ed i suoi due figli. I funerali di Giuseppe Greco di 51 anni, invece, si terranno nel primo pomeriggio alle 15.30, a Isola Capo Rizzuto.

Ieri la fiaccolata silenziosa

Alcune centinaia di persone ha preso parte alla fiaccolata che si e’ tenuta ieri sera per ricordare Chiriac Dragos Petru e Giuseppe Greco, i due operai che ieri mattina hanno perso la vita in un incidente sul lavoro che ha causato anche un ferito. Il corteo e’ partito dal piazzale del cimitero cittadino ed ha raggiunto il luogo in cui e’ avvenuto l’incidente mortale. L’iniziativa e’ stata promossa dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil ed ha visto la partecipazione dei segretari regionali e provinciali dei tre sindacati, del sindaco di Crotone Ugo Pugliese, del governatore della Calabria, Mario Oliverio.

“La morte sul lavoro di due persone – ha detto il presidente della Giunta regionale – e’ un fatto tragico. Fatti tragici che purtroppo si ripropongono e che per questo devono spingerci a riflettere”. Presenti anche i parlamentari Enza Bruno Bossio del Pd, Margherita Corrado ed Elisabetta Barbuto del Movimento cinquestelle. Una corona di fiori dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil e’ stata deposta nelle adiacenze del cantiere dove e’ avvenuta la sciagura.