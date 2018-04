Regione Calabria, domani un incontro sul sostegno all’occupazione

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio terrĂ una conferenza stampa, domani alle 11.00, nella sala oro della Cittadella regionale

CATANZARO – Domani si terrĂ la presentazione dei nuovi bandi ‘Dote lavoro ed Inclusione Attiva’ e ‘Garanzia Giovani’ a valere sul Por Calabria Fers Fse 2014-2020. Durante l’incontro – a cui prenderanno parte il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, Fortunato Varone e il dirigente del settore Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali, Roberto Cosentino – verranno illustrate le caratteristiche e gli obiettivi dei bandi promossi dalla Regione per contrastare la disoccupazione in Calabria e sostenere l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilitĂ e di quelle maggiormente vulnerabili attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Considerata l’importanza del tema si pregano i colleghi giornalisti di assicurare la loro presenza all’incontro e di dare ampia informazione sullo stesso.