Si ribalta l’imbarcazione, due pescatori sono morti annegati

Due pescatori sono annegati durante un’uscita in mare. Erano a bordo di un’imbarcazione che si è ribaltata.

BOTRICELLO (CZ) – Due pescatori amatoriali, Michele Costa ed Antonio De Fazio, di 77 e 70 anni, sono morti annegati mentre effettuavano una battuta di pesca al largo di Botricello, nello jonio catanzarese. Secondo una prima ricostruzione, i due pescatori sono finiti in acqua dopo che la piccola imbarcazione con cui avevano preso il largo si ĂŠ ribaltata a causa del mare molto agitato.

I corpi senza vita dei due pescatori sono stati trovati dai mezzi navali della Capitaneria di porto, della polizia e dei carabinieri, che si erano posti alla loro ricerca dopo che i familiari, non vedendoli rientrare, avevano dato l’allarme. Sulla morte di Costa e De Fazio la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un’inchiesta.



I due si erano avventurati in mare ieri mattina da Sellia Marina, in localita’ Rivachiara, con una barca di cinque metri. Nel pomeriggio l’allarme lanciato dai parenti e le ricerche. Il primo cadavere è stato recuperato davanti la spiaggia di Botricello, il secondo dopo circa un’ora, poco piĂš avanti in direzione Crotone, nei pressi del depuratore della cittadina ionica. Le condizioni del mare erano proibitive, quindi non e’ bastata l’esperienza dei due pescatori, noti come appassionati.