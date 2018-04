Incendio doloso al pub Tonnina’s, ritrovati due cadaveri

Due persone sono state trovate senza vita, dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio nella notte divampato nel noto pub di Catanzaro Lido, il Tonnina’s.

CATANZARO – Le due persone, secondo i primi riscontri, potrebbero essere proprio gli attentatori che avrebbero appiccato l’incendio nella notte, nel pub del quartiere marino del capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, non è escluso infatti che i due cadaveri siano quelli degli attentatori che avrebbero appiccato il rogo presumibilmente per finalitĂ estorsive. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina e Catanzaro per domare l’incendio che ha completamente distrutto il Tonnina’s, locale molto noto e frequentato dai giovani.







Le fiamme sarebbero divampate dopo lamezzanotte e a notare il fumo uscire dal noto pub sarebbe stata una pattuglia della Guardia di Finanza. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere il rogo e durante le operazioni hanno scoperto i due cadaveri all’interno dei locali, due ragazzi, dei quali al momento non si conosce l’identitĂ . Uno dei corpi sarebbe stato trovato sulla soglia dell’ingresso posteriore, totalmente carbonizzato mentre l’altra persona all’interno del locale. Potrebbe trattarsi, secondo le prime ipotesi, delle due persone che avrebbero appiccato il rogo ed è per questo che la Polizia, che indaga sul rogo, ha sentito il titolare dell’esercizio commerciale e alcuni residenti nella zona per raccogliere indizi e testimonianze utili alle indagini. Sul pavimento sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile.