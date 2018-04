Danneggia l’auto di servizio dei poliziotti, un arresto nella tendopoli di San Ferdinando

E’ stato arrestato presso la Tendopoli di San Ferdinando. Il 37enne ghanese è accusato di lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalitÃ

SAN FERDINANDO (RC) – Il personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro ha arrestato un 37enne ghanese con l’accusa di lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalità . Il cittadino extracomunitario, durante un controllo del personale della Polizia di Stato, si sarebbe scagliato contro l’auto di servizio degli operatori, danneggiandola. Inoltre ha aggredito gli agenti, causando lesioni ad un poliziotto.

Condotto presso gli Uffici del Commissariato di Gioia Tauro, il cittadino ghanese è stato identificato, attraverso l’indagine in banca dati effettuata dal personale della Polizia Scientifica, in Amakye Allaji, di 37 anni, senza fissa dimora, già tratto in arresto per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. L’autorità Giudiziaria competente, a seguito di giudizio per direttissima, ha convalidato l’arresto del cittadino ghanese disponendone la traduzione in carcere.