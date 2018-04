Spara contro il vicino e poi si ferisce con una pistola, arrestato muratore

Ha sparato con un fucile al vicino di casa, forse perchè infastidito dall’odore del barbecue e poi ha rivolto una pistola contro se stesso ferendosi.

GUARDAVALLE (CZ) – Sarebbe questa la dinamica ricostruita dai carabinieri di quanto è avvenuto ieri a Guardavalle, nel catanzarese. A sparare un muratore di 60 anni, Domenico Perronace, ora piantonato in stato di arresto in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Stessa prognosi per l’ex sindaco di Guardavalle Giuseppe Tedesco, architetto di 62 anni, raggiunto dai colpi di fucile e portato in ospedale a Catanzaro in elisoccorso. Perronace invece, quandono sono arrivati i carabinieri era in auto ed era ancora armato. Dopo una prima trattativa i militari sono riusciti a recuperare la pistola ma si sono accorti che l’uomo era ferito al torace e così è stato portato in ospedale.

Secondo gli accertamenti avrebbe prima sparato contro Tedesco e poi si sarebbe ferito da solo, forse nel tentativo di togliersi la vita. I carabinieri del nucleo investigativo del nucleo Operativo e della Compagnia di Soverato hanno poi accertato che Perronace ha prima sparato al vicino con un fucile dal terrazzo e poi si è sparato in sala da pranzo con una pistola. Solo dopo è sceso in strada per entrare in auto. Le armi trovate a casa dell’uomo erano tutte regolarmente detenute, ma è stata trovata anche una pistola con matricola abrasa.