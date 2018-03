Cane impiccato per ‘festeggiare’ il Venerdì Santo

A denunciare l’episodio è stata la Lega difesa animali che chiede di inasprire le pene per questo tipo di reati



CATANZARO – “Un cane è stato impiccato a Bovalino Venerdì santo, giorno in cui si celebra il significato della Croce e del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini”. Lo denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile progetti e delle iniziative speciali della Lega italiana difesa animali ed ambiente, onlus fondata dalla deputata Michele Vittoria Brambilla.I.D.A.A. “Esprimiamo solidarietà all’associazione ‘Anime Randagie’ – prosegue Sudoli – e ci uniamo al loro dolore. Questo ennesimo atto di crudeltà fa emergere l’esigenza di punire con maggiore severità reati come l’uccisione di animali e il maltrattamento, specialmente quando sono accompagnati da crudeltà ed efferatezza. Chiederemo a Michela Vittoria Brambilla di portare avanti la proposta di legge per inasprire le pene per maltrattamento e uccisione di animali. Occorre evitare che i delitti contro gli animali siano percepiti come fatti ‘normali’ e perfino tollerabili in una società che deve affrontare tanti altri problemi. Dobbiamo vincere l’indifferenza”.