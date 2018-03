Uomo ritrovato cadavere all’interno di un’auto nei pressi della statale 106

Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio. Le ferite sul suo corpo potrebbero essere compatibili con un’aggressione a colpi di arma da fuoco



STALETTĂŚ (CZ) – Il corpo privo di vita di un anziano abbandonato in una Volkswagen Polo. Il cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattina di oggi in localitĂ Pietragrande di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un settantanovenne residente nel vicino Comune di Montepaone: Antonio Ranieri. Il pensionato risulta essere incensurato. Le ipotesi investigative trapelate lasciano intendere che l’uomo sia stato assassinato. L’omicidio sarebbe infatti compatibile con le numerose tumefazioni riscontrate soprattutto sul suo viso e delle ferite alla testa provocate verosimilmente da proiettili sparati da un’arma da fuoco. Dettagli che lascierabbero presumere che Ranieri sia stato vittima di una violenta aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato al lavoro per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente del delitto che secondo gli investigatori potrebbe essere riconducibile ad una vendetta per questioni private e non agli ambienti della criminalitĂ . La salma al momento sembrerebbe sia stata sequestrata per l’autopsia, mentre il medico legale sta giĂ effettuando i primi esami. La Volkswagen Polo, di proprietĂ di Antonio Ranieri, era parcheggiata a pochi metri dalla statale 106 in una strada interna.