Dal gioco alla propria professione: oggi il trend è l’informazione online

Di recente si è parlato spesso del digital divide: una barriera che non si vede ma che si sente eccome, legata al potenziale informativo della rete.

Oggi Internet è un bene (anzi, un diritto) che dovrebbe appartenere a tutti: ciò risulta essere vero per via della sua utilità in termini informativi. Visto che l’informazione aiuta il singolo individuo a crescere, grazie alla rete è possibile superare questo divario per poter migliorare le condizioni della propria vita: una regola che vale nei campi più seri, come il lavoro, ma anche nei campi più spensierati, come il gaming. In pratica, il web veste i panni di un contenitore onnicomprensivo all’interno del quale reperire ogni sorta di contenuto informativo.

Italiani e Internet: oggi ci si informa soprattutto online

Grazie al Rapporto Agcom sul Consumo di Informazione in Italia nel 2017, abbiamo una precisa panoramica sugli italiani e l’informazione online. Secondo il suddetto report, infatti, l’80% dei cittadini del Belpaese usa Internet per accedere alle informazioni: ciò avviene tramite due canali, ovvero i motori di ricerca e i social network. Approfondendo questo studio, emerge che Facebook e Google si spartiscono la prima posizione, con una percentuale paritaria del 36,5%. A seguire troviamo gli aggregatori di news, che assorbono il 16,4% del totale informativo in rete, e che rappresentano un’ulteriore preziosissima fonte di apprendimento delle notizie. Dall’audit si capisce quanto gli italiani preferiscano le piattaforme algoritmiche ai portali veri e propri, dati i vantaggi in termini di selezione.

Informazione digitale: fa bene alla propria professione

Entrando nel merito dei trend che dominano gli obiettivi informativi degli italiani, non si potrebbe non partire dall’informazione finalizzata alla crescita professionale. Sono davvero numerosi i professionisti che utilizzano la rete per aumentare il proprio bagaglio di competenze, di fatto usandola insieme ai corsi di aggiornamento (o come palliativo). È naturale che sia così, alla luce del fatto che Internet ospita blog i cui autori sono fra i maggiori esperti dei diversi settori professionali: in pratica si tratta di vere e proprie consulenze gratuite svolte tramite tutorial testuali e video, che possono aiutare chiunque a sviluppare il proprio know how.

Non solo lavoro: informarsi per giocare meglio

Chi pensa che il connubio internet-informazione faccia bene solo agli aspetti “seri”, sbaglia: anche il gaming ottiene enormi benefici dal network di piattaforme informative presenti al momento nel web. Anche qui non c’è davvero nulla di strano: lo Stivale vanta migliaia di appassionati a giochi come quelli ospitati dai casinò. Il gioco d’azzardo, infatti, è una delle nicchie più apprezzate di questo settore. Non stupisce, dunque, che esistano delle piattaforme specializzate in questo comparto informativo: oggi sul web è possibile imparare tutte le principali regole per giocare al casino e per padroneggiare al meglio questo gioco così affascinante semplicemente leggendo le apposite guide disponibili online. Lo stesso dicasi per nicchie come il multiplayer, che necessita di una continua informazione per poter avere la meglio sugli avversari.

Mobile trends: oggi le notizie arrivano “a domicilio”

Spesso la rete viene vista come un mare magnum dove dobbiamo essere noi a cercare la news: il che potrebbe rappresentare un impegno in termini di tempo e di energie, seppur minimo. Non è affatto detto che debba essere così: grazie agli smartphone, abbiamo la possibilità di attivare le notifiche push: sono numerosi i portali di informazione che mettono a disposizione dell’utente questa possibilità . Di cosa si tratta? i suddetti servizi consentono di personalizzare il set di news da ricevere, indicando delle categorie preferite (come politica e sport, ad esempio): poi, appena la news viene pubblicata, arriva di fatto “a domicilio” sul proprio telefonino, con una notifica che ci avvisa di questo. Si tratta di un altro dei maggiori trend che stanno prendendo piede a livello di informazione digitale, anche in Italia.

Digital information: un approfondimento sugli smartphone

Dato che abbiamo appena tirato in causa gli smartphone, è cosa buona e giusta approfondire il loro peso nel campo del reperimento delle informazioni online. Sempre secondo l’analisi condotta dall’Agcom, i telefonini di oggi diventano dei canali imprescindibili per avere accesso in tempo reale all’informazione. Ciò non avviene solo tramite social media e motori di ricerca, ma anche tramite le app specifiche fornite dai quotidiani online: il 17% degli italiani, non a caso, le usa ogni giorno per accedere alle news giornalistiche. A vincere la classifica sono le app dei quotidiani locali che, a dispetto delle loro dimensioni ridotte in termini di target, sono riuscite a fare meglio di quelle delle testate nazionali (15%).

I lati oscuri dell’informazione online: le fake news

Purtroppo l’incontro fra informazione e Internet non ha generato solo opportunità positive, ma anche conseguenze negative. Si parla naturalmente delle fake news: quelle bufale che sempre più spesso circolano in rete, e che hanno portato una larga fetta di utenti a non fidarsi di fonti informative come i social network. Un vero peccato, considerando il potenziale delle suddette piattaforme.