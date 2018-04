Il 9 e 10 aprile il Simposio nazionale dell’Associazione professionale cuochi italiani

“E’ in programma il 9 e il 10 aprile l’annuale edizione del Simposio nazionale dell’Associazione professionale cuochi italiani, ‘Le Stelle della Ristorazione’, momento di formazione e confronto dedicato a cuochi e ristoratori che quest’anno si tiene in Calabria”.

CATANZARO – La terra calabrese, ampia e suggestiva farà da sfondo ai tanti momenti di formazione e networking, tra cui l’Assemblea Generale dell’Associazione alla quale prenderanno parte oltre 120 cuochi, in rappresentanza delle delegazioni regionali ed estere APCI. L’evento, giunto alla XII edizione, sarà anche l’occasione per festeggiare i 20 anni dell’Associazione, guidata da Sonia Re, direttore generale (in foto) e da Roberto Carcangiu, presidente, insieme a un qualificante e proattivo gruppo di consiglieri. Nel corso delle due giornate momenti di formazione, degustazioni guidate e l’attesissima consegna del riconoscimento ‘Le Stelle della Ristorazione’, premio alla carriera di tanti professionisti.

La giornata del 9 aprile prevede infatti la consegna delle giacche delle Stelle della Ristorazione ai cuochi prescelti, la sfilata in divisa sul lungomare di Catanzaro Lido, oltre alla consegna di un premio speciale agli chef che rappresentano le eccellenze del territorio calabrese. Grande risonanza per la parte istituzionale dell’evento APCI, ospitato nella più autorevole e solenne cornice: la Cittadella della Regione Calabria”. “E’ un piacere ospitare nella nostra terra l’Associazione Professionale Cuochi Italiani – commenta al riguardo il Presidente della Regione Mario Oliverio – in particolare in questo momento che vede la Calabria centro di attenzione, grazie alle nostre eccellenze e al lavoro dei nostri giovani chef”.

I temi affrontati nei seminari Saranno dedicati ad alcune delle tendenze del mercato: Formazione e Attualità secondo il Presidente Roberto Carcangiu, un momento in cui offre spunti interessanti grazie alla sua visione lungimirante e altamente professionale del settore ristorazione e Bakery 3.0, approfondimento sul tema della panificazione realizzato in collaborazione con Italian Gourmet. Il seminario Sua Maestà il Bergamotto, organizzato dall’Accademia del Bergamotto, permetterà invece di scoprire proprietà e possibilità di impiego di questo agrume, simbolo della Calabria.

“Siamo felici di portare il nostro annuale Simposio in Calabria – dichiara Sonia Re, direttore generale di Associazione Professionale Cuochi Italiani – regione ricca di materie prime d’eccellenza e che sta portando la propria cucina al centro di contesti nazionali e internazionali di grande rilievo, anche grazie all’impegno dei professionisti e delle istituzioni”.