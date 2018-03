La presidente del Senato Casellati è stata anche ‘Miss’ in Calabria nel 1971

Oggi è la prima donna presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma quando era giovane ha ricevuto la fascia di “Miss Palizzi”

ROMA – Maria Elisabetta Alberti Casellati ha al suo attivo un’altra elezione, che la vide protagonista, una sera d’estate del 1971, in Calabria quando indossò la fascia di Miss Palizzi, in Calabria. A renderlo noto è stato il sindaco del piccolo comune del reggino dove affondano le origini della famiglia del padre Vincenzo Alberti. E così la prima donna eletta al piĂą alto scranno di Palazzo Madama, mentre trascorreva le vacanze in Calabria, ricorda il sindaco Walter Scerbo, in un noto lido della cittadina dove si organizzavano feste venne eletta miss della serata.

Scerbo all’indomani dell’elezione alla presidenza del Senato, a nome dell’amministrazione comunale di Palizzi e di tutta la sua comunitĂ , ha inviato alla presidente del Senato un telegramma di auguri sottolineando che “la terra della Magna Grecia, della quale condividiamo le origini, ha plasmato donne che hanno protetto e difeso l’istituzione fondante della societĂ : la famiglia. Oggi, ancor di piĂą con lei, prosegue il primo cittadino – una donna unificherĂ una comunitĂ piĂą grande, piĂą solida nei valori ancestrali, di cui è espressione, e proiettata al bene e al progresso dell’Italia“.