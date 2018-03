Incendio devasta un’abitazione nei pressi del Granillo, fiamme partite dalla cucina (FOTO)

Il rogo sarebbe divampato questa mattina intorno alle 9,30. Le fiamme hanno divorato l’intero appartamento

REGGIO CALABRIA – Due squadre dei vigili del fuoco unitamente a due automezzi, sono intervenute in via Pugliese stamattina, alle spalle dello stadio Granillo per un incendio che ha interessato un’abitazione. Le fiamme si sono propagate rapidamente, per cause in corso di accertamento, e sarebbero partite dal locale cucine avvolgendo in pochi minuti tutta la casa.

Gli occupanti, tra cui una donna ed un bambino, sono riusciti a fuggire immediatamente in strada, mentre gli inquilini dei piani superiori, bloccati dal denso fumo che ha invaso il vano scale, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, attraverso i balconi con l’ausilio dell’autoscala.

Complicate le operazioni di soccorso, anche per la presenza di due bombole di Gpl, portate a termine brillantemente dagli uomini del Comando provinciale, proprio nel momento in cui a Catania e Trapani si stanno svolgendo le esequie dei due colleghi morti in servizio lo scorso 20 marzo ed ai quali va il nostro piĂą commosso pensiero.