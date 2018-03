VIDEO – Vandali appiccano rogo nella galleria Mancuso, sindaco posta il video su Facebook

“Queste sono le riprese della videosorveglianza che hanno incastrato alcune settimane fa un gruppo di ragazzi intenti ad appiccare un incendio in Galleria Mancuso. Le immagini sono state subito consegnate alla Questura per individuare e sanzionare i responsabili”.

CATANZARO – E’ questo il contenuto del post pubblicato su Facebook dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, con tanto di video di quattro giovani che appiccano un incendio all’interno della galleria Mancuso, a Catanzaro, in pieno centro, che sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vedono i quattro ragazzi che organizzano il rogo, con alcuni cartoni, controllano di non poter essere visti dai passanti, quindi appiccano le fiamme nei pressi di una delle porte di uscita, non sapendo pero’ dell’esistenza delle telecamere di sicurezza installate dopo altri episodi di vandalismo.