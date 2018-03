Lsu – lpu, continua il processo di stabilizzazione

Costituito un Tavolo tecnico permanente. Per i 90 lavoratori non prorogati al vaglio la collocazione in mobilitĂ nei comuni limitrofi



CATANZARO – Si sono tenute due riunioni, nel pomeriggio, nella sede della Regione, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cigl, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confial, Cisal, sulla situazione dei lavoratori Lsu/Lpu, presenti il dirigente generale del dipartimento Lavoro Fortunato Varone, il presidente dell’Anci Calabria Gianluca Callipo, una delegazione di sindaci, il presidente del Consiglio delle autonomie locali, Salvatore Lamirata. Lo rende noto l’ufficio stampa della Giunta regionale. “Sono state esaminate – prosegue la nota – le problematiche legate al processo di stabilizzazione dei lavoratori Lsu/Lpu ed alcune situazioni specifiche come quelle derivanti dalla mancata proroga dei contratti in alcuni comuni. Il presidente Oliverio ha ricordato le varie fasi dell’impegno della Giunta regionale nel corso del tempo; impegno prioritariamente rivolto all’avvio ed alla costante prosecuzione dell’interlocuzione aperta e fattiva con il Governo, con il ministero della Funzione Pubblica, soprattutto riguardo all’avvio del processo di stabilizzazione.

Lo stesso Oliverio ha comunicato ancora la volontĂ di proseguire l’interlocuzione con il nuovo governo, augurando possa essere positiva, ribadendo la volontĂ di affrontare ancora, con uguale determinazione, la problematica che interessa i lavoratori, così come il complesso delle istituzioni. In riferimento alla situazione specifica relativa ai 90 lavoratori presso i comuni che non hanno proceduto alla contrattualizzazione, il dirigente generale del dipartimento Lavoro ha informato delle attivitĂ in atto per verificare la possibile collocazione nell’ambito di procedure di mobilitĂ in comuni limitrofi. Chiarito ancora, nelle riunioni, il processo di redazione di una Legge regionale che sostenga il percorso avviato, da approvare successivamente al Decreto della Presidenza dei Ministri in materia, in corso di pubblicazione”. “Al termine dell’incontro che ha contato numerosi interventi da parte dei soggetti convocati – conclude la nota – è stato costituito un Tavolo tecnico permanente che approfondirĂ sul piano tecnico le questioni emerse e che si riunirĂ a breve”