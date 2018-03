Auto si ribalta sulla Statale 280, una persona ferita

Una sola persona sarebbe rimasta ferita in maniera non grave. L’auto si è ribaltata sulla Statale 280

LAMEZIA TERME – L’incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 280 all’ingresso della galleria Sansinato direzione Lamezia Terme. Una vettura Suzuki Vitara JLX per cause in corso di accertamento si è ribaltata. Ferito in modo non grave il conducente che è stato affidato alle cure del personale sanitario Suem 118. Sul posto vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza della vettura. Disagi per la viabilitĂ .