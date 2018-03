Otto computer rubati dalla sala professori di una scuola

Ignoti sono entrati nella notte nell’istituto scolastico “E. Codignola” di Crotone ubicato nel centro cittadino ed hanno portato via otto computer dalla sala professori.

CROTONE – I ladri sono penetrati dal retro dell’edificio scolastico e hanno raggiunto l’aula dei professori che era chiusa da una porta blindata. Per accedere però hanno praticato un grosso buco a colpi di mazza nella parete dell’aula confinante che ospita una prima classe elementare. Le mazze, con molta probabilitĂ , sono state prelevate da un’aula nella quale sono in corso lavori di adeguamento.

I computer trafugati erano utilizzati dai docenti per le lezioni e contengono i lavori svolti nel corso dell’anno dai ragazzi. I malfattori non sono invece riusciti a portare via il videoproiettore che si trovava in una classe. Il furto e’ stato scoperto questa mattina dai professori al loro arrivo a scuola. Gli specialisti della polizia scientifica della Questura hanno svolto i rilievi a caccia di impronte e tracce lasciate dai ladri.

Nell’Istituto si è recato anche il consigliere Enrico Pedace con un gruppo di tecnici del Comune per verificare i danni e giĂ da domani è stato predisposto l’intervento per risistemare i luoghi danneggiati essendo i ladri entrati da un foro praticato da una parete esterna. “Siamo di fronte alla dimostrazione che c’è una fascia di soggetti che definire incivili è poco – ha dichiarato il sindaco Ugo Pugliese. – Rubare in una scuola è quando di piĂą aberrante si possa commettere. La scuola è un luogo sacro di formazione. Attentare alla formazione dei nostri ragazzi è un reato gravissimo che va al di lĂ del valore materiale delle cose sottratte. E’ un gesto ignobile contro l’intera comunitĂ ”.