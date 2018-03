Intimidazione ad un dirigente comunale, proiettili e liquido infiammabile

Un’altra grave intimidazione in Calabria ai danni di un dirigente comunale. Proiettili e una bottiglia incendiaria lasciati vicino alla sua auto

MONTEPAONE (CZ) – L’intimidazione è stata compiuta la scorsa notte ai danni del dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Montepaone, Francesco Ficchì, di 62 anni. Persone al momento non identificate hanno lasciato nelle vicinanze dell’automobile di Ficchì, parcheggiata nei pressi della sua abitazione una busta contenente quattro proiettili per pistola ed un accendino legati con nastro adesivo ad una bottiglietta riempita con liquido infiammabile. L’intimidazione Ă© stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Soverato, che riguardo il movente, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

Pochi giorni fa, un altro atto intimidatorio aveva interessato, sempre nel catanzarese, il sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro, di 59 anni, eletto con una lista civica di centro sinistra. Al suo indirizzo una busta contenente un ordigno alla quale era stato attaccato, con nastro adesivo, un accendino trovata appesa al cancello della villa di Scalfaro.