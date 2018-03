Sotto effetto di droga, forza un posto blocco e finisce contro un muro

Ha tentato di sfuggire alla Polizia ed ha prima forzato un posto di blocco, poi, dopo essere finito contro un muro, ha tamponato l’auto degli agenti che lo inseguivano.

CROTONE – Il giovane di 29 anni, C.P., gia’ sottoposto a obbligo di firma è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed è anche accusato di danneggiamento, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre era alla guida senza patente poichè revocata, in stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a bordo di un’autovettura Citroen C3 Pluriel, non si è fermato all’alt della Polizia intimatogli mentre percorreva su via Crea, e si è dato alla fuga e percorrendo ad alta velocità le vie cittadine prima di terminare la sua corsa contro un muro in via Ducarne.

Il 29enne però, ha tentato ancora una volta di dileguarsi ed ha tamponato in retromarcia l’autovettura di servizio degli agenti che lo inseguivano, danneggiandola nella parte anteriore e procurando lesioni, guaribili in sette giorni, a un poliziotto intervenuto per fermarlo.

Una volta bloccato, nell’auto sono stati trovati, nascosti, due coltelli a serramanico. I successivi accertamenti sanitari volti al riscontro delle condizioni psicofisiche dell’uomo ne hanno evidenziato l’alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di un cocktail di sostanze stupefacenti tra le quali cocaina e marijuana. L’autovettura, priva di copertura assicurativa, è stata posta sotto sequestro cosi’ come ai due coltelli rinvenuti all’interno dell’abitacolo. Il 29enne è finito ai arresti domiciliari.