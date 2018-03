Bastona e tenta di accoltellare i suoi tre figli, arrestato settantenne

E’ accusato di avere bastonato e tentato di accoltellare i suoi tre figli. I carabinieri hanno dovuto bloccarlo per evitare conseguenze peggiori

SATRIANO (CZ) – Angelo Antonio Arcidiacono, 71 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza privata e lesioni personali aggravate. L’aggressione è avvenuta all’interno di un magazzino dove si trovavano i tre fratelli, suoi figli. Alla base della lite ci sarebbero motivi economici. Il padre, secondo i primi riscontri, avrebbe raggiunto i tre figli, e poi avrebbe iniziato a colpirli prima con un bastone. Poi qualcuno lo avrebbe disarmato ma ad un tratto è sputato un coltello con cui l’uomo ha cercato di colpire i figli.

In quel momento, per fortuna, sono giunti i Carabinieri. Arcidiacono ha subito buttato il coltello a scatto, ma ha continuato a inveire contro i suoi figli. Ricostruita la vicenda, è stato tratto in arresto e le armi sequestrate. Due dei figli hanno riportato lievi lesioni.

La prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’anziano la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Soverato, con contestuale obbligo di permanenza nella sua abitazione dalle ore 21 alle 7.