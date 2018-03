VIDEO INTERVISTA – Scialpi a Praia a Mare, prepara il suo tour “Il dolore del cuore”

Inizia ufficialmente il prossimo 8 aprile da Cerchiara di Calabria, il nuovo tour di Scialpi, che sarà accompagnato da una band di musicisti calabresi e cosentini.

PRAIA A MARE (CS) – Scialpi sarà in tour in tutto il sud Italia a partire dal prossimo e sta eseguendo le prove per il suo prossimo tour, tra Cosenza e Praia a Mare. Il cantante di Rocking Rolling, sarà accompagnato da una band composta da musicisti cosentini: Alfredo Parrotta al basso, Cristian Russo alla chitarra, Giovanni Scarlato alla batteria e Francesco Petrasso alle tastiere. Le coriste invece saranno Giusy, di origine napoletana ma residente a San Lucido e Annalisa originaria di Lauria, nel potentino. La voce protagonista è ovviamente quella di Giovanni Scialpi, che dal suo esordio nel 1983 torna a calcare i palcoscenici, dopo un viaggio nei locali di mezza Italia.

“Il dolore del cuore” è il singolo che da il nome alla tournee attraverso il quale lancia un messaggio universale d’amore. Il video del brano infatti, con la tecnica di ripresa cinematografica chiamata “piano sequenza” propone Shalpy, sulla strada di un bosco che incontra simbolicamente i valori che muovono la sua vita: la fede verso la sofferenza di Cristo, incontra l’uomo, e la pietà rappresentata da un ragazzo di colore che ha vissuto realmente la tragica esperienza dell’immigrazione.

Lo scorso mese di febbraio è uscito sulle piattaforme digitali “Il dolore del cuore remix” e questa canzone conferma ancora una volta il percorso di un artista attento alle nuove tendenze che mantiene però la propria personalità . I dischi di Scialpi hanno accompagnato una generazione dagli anni ’80 fino ad oggi.

In esclusiva per Quicosenza.it è andato a seguire le prove del cantautore Luca Le Piane, che ha realizzato una mini intervista per i nostri lettori.

GUARDA la videointervista

Giovanni Scialpi racconta che il tour è iniziato nei club, nelle discoteche in un altra versione, e la cosa non sorprendente è ritrovare il pubblico di sempre, quello che ti segue da sempre e quello che ti ha conosciuto da poco. Un’intervista intensa, dalla legge Cirinnà all’attenzione dei giovani, un pubblico nuovo che si è rigenerato, accompagnato anche da chi lo segue da oltre vent’anni.